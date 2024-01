Camaiore I boy scout in centro. Scoprono antiche tradizioni

I boy scout abbracciano le storiche tradizioni di Camaiore. Guidati da Luisa Cesca, capo scout, in questi giorni i giovanissimi del gruppo locale sono impegnati in evento dell’ AGESCI: si tratta de ‘ La piccola orma’, dedicato a lupetti e coccinelle provenienti da tutta la regione. Diciannove bambini erano infatti nel centro storico, precisamente alla chiesa dell’ Angelo, insieme ai tappetari per realizzare dei tappeti di segatura seguendo le indicazioni degli storici maestri ed oggi invece saranno impegnati alla Cittadella del Carnevale per imparare a realizzare le opere della cartapesta. “È la prima volta che si lascia una piccola orma in zona - afferma la Cesca - e pensiamo di ripeterla annualmente, coinvolgendo sempre tanti bambini provenienti dai gruppi scout di tutta la regione. Mesi fa, proprio i lupetti del branco di Camaiore avevano fatto un’indagine tra gli abitanti per scoprire le tradizioni del posto e adesso stanno vivendo in concreto l’esperienza”.