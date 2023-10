Camaiore FrancigenAmica. Mille euro dati in beneficenza

Bel risultato dell’iniziativa "Sei Versilia" nell’ambito di FrancigenAmica. Il progetto nato con l’intento di ridurre l’impatto ambientale e l’uso di plastica si è unito alla solidarietà e il risultato è stata una donazione di 1077,80 euro all’associazione Albero di Ohana onlus. I partecipanti alla FrancigenAmica potevano richiedere allo stand dell’Albero di Ohana in piazza XXIX Maggio il bicchiere riutilizzabile depositando una cauzione di 2 euro, usarlo per bere lungo i punti ristoro e le fontane presenti sui percorsi e scegliere se tenerlo o restituirlo ritirando la cauzione: 524 bicchieri consegnati, di cui 22 restituiti, per un totale di € 1004 euro raccolti dalla distribuzione più 73,80 di donazioni varie, per un totale appunto di 1077,80 euro, oltre ai benefici in termini di rispetto dell’ambiente, non spreco e riduzione della plastica. Gli organizzatori pensano già alle prossime iniziative.