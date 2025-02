Camaiore Forza Italia a congresso. Si elegge il segretario comunale

Forza Italia è pronta a eleggere il suo nuovo segretario comunale a Camaiore. Dopo l’elezione del segretario a Viareggio, Vittorio Fantoni, e di quello di Massarosa, Daniele Altemura, prosegue il cammino di partecipazione del partito azzurro per la ridefinizione dei direttivi locali, in vista anche dei prossimi appuntamenti politici, come le elezioni amministrative a Viareggio e in regione Toscana. Il prossimo importante appuntamento riguarderà appunto Camaiore . Il congresso è in programma domani mattina dalle 10 alle 12,30 all’interno del Grand Hotel Riviera di Lido di Camaiore (viale Pistelli 59). Al termine della discussione e della presentazione delle mozioni ci sarà il voto degli iscritti, per definire la persona che guiderà il partito. Interverrà anche l’onorevole Deborah Bergamini , parlamentare e vice segretario nazionale di Forza Italia. A presiede i lavori sarà Carlo Bigongiari, segretario di Forza Italia della provincia di Lucca.