"Serve maggiore tutela della risorsa idrica". L’appello arriva dalla consigliera comunale di Fratelli d’Italia Rita Lari, partendo dai dati sugli investimenti di Gaia. "Si tratta di 11 milioni per il biennio 2024-25 – spiega –; a consuntivo del triennio 20-23, Gaia ha speso a Camaiore circa 8 milioni. Questi lavori sono finanziati per 81% a carico della tariffa, quindi pagano i cittadini, e per il 19% con contributi a fondo perduto derivanti da vari linee di finanziamento incuso il fondo opere pubbliche".

Tra gli interventi principali già completati, ci sono la rete fognaria a Capezzano e l’impianto di depurazione di Camaiore, mentre sono in fase di progettazione conclusiva il potenziamento dell’impianto di depurazione di Secco e il rinnovo del serbatoio del monte Moneta. "Ci auspichiamo che venga data alla cittadinanza una maggiore informativa e che la giunta Pierucci, visto le ingenti somme investite, si faccia promotrice affinché il nostro Comune ottenga le risorse necessarie al miglioramento della risorsa idrica – continua Lari – visto che deteniamo una partecipazione in Gaia pari la 10,84%. Gli interventi Pnrr riguarderanno il rilievo e digitalizzazione della rete idrica con monitoraggio per ricerca delle perdite, l’installazione di valvole per il controllo della pressione, la manutenzione straordinaria ed il rifacimento tratti della rete idrica e l’implementazione di sistemi di telelettura dei contatori".