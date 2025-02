Camaiore Diritti degli animali. Il consiglio eleggerà un Garante

Il Comune ha ufficialmente istituito la figura del Garante per la tutela dei diritti degli animali, approvando il regolamento dedicato. Si tratta di un organo unipersonale eletto dal consiglio comunale, scelto tra coloro che vorranno candidarsi: requisiti fondamentali sono la competenza, l’esperienza e la professionalità nella materia. Non è previsto compenso o indennità e la carica dura per tre anni.

Tra i compiti del Garante, il rapporto diretto con l’assessore all’ambiente e con la Municipale per operare in base alle segnalazioni ricevute da parte di cittadini, enti o associazioni riguardo atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali. Il Garante, poi, dovrà essere anche promotore di campagne di sensibilizzazione e di informazione: sia nelle scuole di ogni ordine e grado che nella cittadinanza tutta, così da diffondere la conoscenza delle normative in materia e promuovere l’educazione per un corretto rapporto tra l’uomo e gli animali, con lo scopo di prevenire gli abbandoni e incentivare le adozioni.