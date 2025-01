Camaiore Crisi del centro storico. Fratelli d’Italia risponde a Pierucci

"Il centro storico di Camaiore presenta delle evidenti criticità e l’Amministrazione Pierucci deve assumersi le proprie responsabilità", così Cinzia Romboni, consigliera comunale di Fratelli d’Italia, commenta le recenti esternazioni del sindaco Marcello Pierucci relative alle categorie economiche.

"I problemi sono altri: la chiusura senza senso di piazza XXIX Maggio, eventi poco incisivi, decoro assente, problemi di sicurezza sempre più evidenti e preoccupanti, aumento spropositato dei parcheggi a pagamento - continua Romboni - Le azioni per contrastare questa situazione partono da maggiori controlli, più pulizia e da un dialogo costruttivo con le categorie economiche, per valutare le loro esigenze e pianificare un progetto comune. Come opposizione, abbiamo proposte e idee: un arredo urbanocon panchine adeguate, piante, fiori e qualche opera d’arte; un’aiuola a cielo aperto in piazza XXIX Maggio, un’illuminazione che faccia risaltare chiese, edifici e palazzo comunale, incentivare il commercio con un piano parcheggi adeguato".