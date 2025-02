Camaiore Boschi e foreste. Un progetto per l’accessibilità

Il Comune ha avviato l’iter per un progetto volto al miglioramento delle infrastrutture a servizio del bosco, con l’obiettivo di valorizzarne la fruibilità anche a scopo turistico. Il progetto riguarda una serie di interventi volti a incrementare la multifunzionalità delle foreste; l’investimento è quindi volto a coprire le spese necessarie per poter realizzare e migliorare le infrastrutture al servizio del bosco, quali strutture ad uso collettivo e pubblico e sentieristica forestale. Nello specifico, si parla di interventi di ripristino e sistemazione della viabilità, realizzazione di palificate e palizzate per la bonifica dei dissesti sulle scarpate, sistemazione del fondo con rimozione di pietrame e infestanti, riapertura dei tratti caduti in disuso con operazioni di scavo e riporto, rimozione del materiale vegetale, consolidamento del fondo, interventi di regimazione delle acque, potenziamento dei cartellone e rimozione delle piante cadute e pericolanti.