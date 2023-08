Camaiore Ampliata la via dell’arte Nuova galleria in un fondo sfitto

Inaugurata lungo la via centrale a Camaiore la galleria d’arte L’occhiolino che comprende le mostre di alcuni artisti molto noti: con la presentazione dell’ex assessore Riccardo Bonuccelli, del sindaco Marcello Pierucci e della delegata Sandra Galeotti, si è aggiunto un ulteriore spazio espositivo alla Via dell’Arte che vede i fondi sfitti aperti a queste iniziative. La padrona di casa e’ stata Mary Lee Damutz, che dalla Svizzera, da mesi, ha scelto Camaiore come dimora stabile. Con gli artisti è stato illustrato “Ekfrasis”, un volumetto di poesie raccontate e create sul filo dei dipinti. "Una nuova veste cittadina - ha detto Pierucci - per lanciare il centro in una dimensione differente che lo coniughi alle espressioni artistiche come accade in questo giorni con gli spettacoli in piazza".