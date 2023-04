Camaiore Alla Via dell’Orto un formaggio con la cera d’api

Il formaggio Bruschino sarà protagonista a la Via dell’orto. Nasce da un progetto di Gabriele Ghirlanda di Casa Pedona, inventore dello Scoppolato, per creare una filiera di sistema con le aziende versiliesi e della provincia. Il Bruschino è un formaggio a latte ovino, con una pasta elastica e molle: il prodotto viene affinato all’interno di cera di api naturale. L’ Apicoltura Andreini di Piazzano di Mario Andreini è il fornitore della cera d’api. Mario, uno degli apicoltori più qualificati della Toscana, ha selezionato una cera d’api di puro opercolo, la migliore per profumo e lucentezza: una cera che, una volta leggermente riscaldata, va ad avvolgere il formaggio creando una crosta croccante di un colore giallo intenso. Questa tecnica affinata da Casa Pedona permette al formaggio di maturare ed esprimere con il tempo aromi intensi e piacevoli. "In questo mio progetto di economia circolare – dice Ghirlanda – ho creato un modello dove realtà apparentemente diverse riescono ad unirsi e creare prodotti innovati".