Camaiore Al Teatro dell’Olivo: "Salieri racconta Mozart"

Al Teatro dell’Olivo di Camaiore venerdì va in scena “Salieri racconta Mozart”, tratto dal film Amadeus, coi solisti dell’orchestra Domenico Scarlatti. Direttore d’orchestra sarà Roberto Fiore, mentre la voce recitante sarà quella del cantante lirico Veio Torcigliani, già direttore artistico del teatro di Camaiore. L’Orchestra Domenico Scarlatti, nata all’interno dell’associazione Armonie in Villa, è formata da valenti professori risultati vincitori di una selezione, che vantano individualmente curriculum di elevata professionalità, in grado di eseguire brani tratti dal repertorio barocco, classico, sinfonico, moderno e contemporaneo, nonché di essere affiancata da un coro di elevate capacità tecniche ed espressive. L’evento è coadiuvato dalla Filarmonica Giacomo Puccini diretta dal maestro Emanuele Lovi. La prevendita dei biglietti è su Ticket One.