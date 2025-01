Camaiore ’Adotta una rotonda’. In campo anche il Rione Nocchi

Prosegue la ’campagna’ del Comune alla ricerca di partner a cui affidare la manutenzione di alcune aree del territorio nell’ambito dell’iniziativa "Adotta una rotonda", lanciata alla fine del 2023. Nonostante la manifestazione d’interesse presentata dall’ente di piazza San Bernardino sia scaduta, un’importante realtà del territorio ha deciso di presentare un progetto: e dal Comune si è dunque scelto di accoglierlo. Nello specifico, la proposta riguarda l’adizione dell’area a verde nello spartitraffico tra la via Provinciale e via Pertini, alle porte del borgo di Nocchi. Ad occuparsi della manutenzione di quest’area sarà, appunto, l’associazione del Rione Nocchi. Come per gli altri soggetti che hanno presentato progetti volti ad ’adottare’ aree del territorio, l’unica ricompensa prevista è la gloria: l’associazione, infatti, potrà apporre una targa all’interno dell’area verde, con lo scopo di rendere noto il suo intervento e l’attività svolta.