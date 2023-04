Calendario delle sagre Ecco tutte le serate

E’ pronta la programmazione delle sagre estive: l’amministrazione comunale ha approvato il calendario per le manifestazioni presentato dalle contrade. Il 7 maggio c’è attesa per il Palio dei Micci allo Stadio Buon Riposo, cui seguiranno _ il 20 e 21 maggio _ i Giochi di Bandiera in piazza Matteotti e, il 21 maggio, il Torneo delle contrade allo stadio di Pozzi. Dal 16 al 18 giugno la Lucertola proporrà eventi a Ripa con il tradizionale Gioco della Torre (17) e corsa podistica e cena medievale (18). Poi via alle sagrre per insaporire la stagione: dal 30 giugno al 16 luglio aprirà La Quercia nello spazio di via Alpi Apuane; dal 21 luglio al 6 agosto sarà la volta del Leon D’Oro con la sagra dell’Ardore sempre in via Alpi Apuane al Marzocchino. Dal 5 al 20 agosto sagra di San Rocco del Pozzo in via Martiri di Sant’Anna; dal 13 al 20 agosto in via Alpi Apuane sagra del Ranocchio. Dal 24 al 10 settembre spazio alla Madonnina in via Alpi Apuane. Dal 22 al 24 settembre torna la Festa della Birra a Ripa promossa dalla Lucertola.