Cala il sipario su LidoFestival Dino Mancino e la sua musica

Stasera cala il sipario su LidoFestival 2023, artisti di domani. Volete conoscere chi è autore e interprete delle divertenti situazioni comiche come Sensualità a Corte, Cucinare Guidando e MonsterChef? Jean Claude è Marcello Cesena stasera alle 21 sul palco presenta il suo romanzo “Un Luogo Sicuro“, Sperling & Kupfer). La serata della kermesse ideata e diretta da Fabrizio Diolaiuti, prevede musica con Dino Mancino, l’acrobata delle tastiere, si esibisce con straordinarie performance. L’artista di domani è la giovane Giulia D’Alessandro. Dalla Garfagnana arrivano Francesco Pifferi sindaco di Camporgiano e AndreaTagliasacchi presidente dell’Unione dei Comuni della Garfagnana e sindaco di Castelnuovo. Poi la finale del concorso Oh My Feet “i piedi più belli d’Italia“. Ecco le finaliste. Elvira Curato, Pontedera, Matilde Fiorentini, Monza, Lucrezia Lucioni e Michela Meini, Viareggio, Daniela Micheloni Agliana Alison Palmieri, Firenze, Lucia Pellegri Milano. Presidente di giuria Riccardo Fenili, podologo.