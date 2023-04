Caen premiata per i 75 anni della Confapi

VIAREGGIO

Confapi, la confederazione della piccola e media industria privata, ha compiuto 75 anni. Le celebrazioni di portata nazionale si sono svolte a Roma all’Auditorium della Conciliazione. Alle celebrazioni, insieme a migliaia di imprenditori Confapi provenienti da tutta Italia, ha preso parte una nutrita rappresentanza del nostro territorio, dalle province di Pisa, Lucca, Massa Carrara e Livorno: oltre 50 tra imprenditori e imprenditrici, infatti, hanno preso parte all’evento. Parte dell’evento è stata dedicata alla consegna dei riconoscimenti alle aziende associate che rappresentano le eccellenze del Made in Italy che che si sono distinte per le loro attività: tra queste la Costruzioni Apparecchiature Elettroniche Nucleari Caen S.p.A. di Viareggio.

A ritirarlo Jacopo Givoletti e Michela Givoletti, di Caen, ad oggi uno dei più importanti partner industriali al servizio della Ricerca fondamentale di Fisica e di importanti istituzioni (la IAEA DI Vienna, il CERN di Ginevra ed il DOE americano per menzionarne alcuni). "Siamo onorati di ricevere questo premio a nome della società – hanno affermato –. È una grande emozione vedere riconosciuto l’impegno nel lavoro che ogni giorno tutti noi svolgiamo con dedizione e passione. Oggi è un’occasione speciale: oltre ad aver ricevuto un premio, abbiamo rappresentato insieme a molti altri imprenditori e imprenditrici di Confapi il valore che il tessuto produttivo Italiano può fare per il Paese. Incontrarsi e fare rete è un grande valore aggiunto per il futuro".