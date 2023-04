Cade con la bicicletta in un sentiero: ferito

Massarosa (Lucca), 1 aprile 2023 – Disavventura per un escursionista. Intorno alle 13:30 i vigili del fuoco del distaccamento di Viareggio sono intervenuti in una zona impervia di Gualdo per soccorrere una persona caduta con la propria bicicletta su un sentiero.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato svolto congiuntamente con i sanitari del 118 in quanto la persona ferita andava stabilizzata e trasportata in un’area dove poteva arrivare un’ambulanza.