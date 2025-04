Caduti sul lavoro. Il "Marconi" riqualifica l’opera

Dopo la riqualificazione del Fontanaccio di Ripa, degli arredi urbani del Giardino Mediceo e del sagrato del Duomo di Seravezza, in vista delle cerimonie per il 1° maggio gli studenti del "Marconi" di Seravezza si sono prodigati per riportare allo splendore originario il monumento ai Caduti installato nel parco della Rimembranza (nella foto). Si tratta di un’opera monumentale nata su iniziativa del sindacato Pensionati italiani Cgil (lega Seravezza-Stazzema) per ricordare soprattutto le vittime più umili – operai, facchini, muratori, braccianti – che hanno perso la vita sul lavoro. L’inaugurazione del monumento risale al 12 ottobre 2019, data scelta per ricordare il 12 ottobre 1971 quando il segretario generale della Fillea Cgil Vasco Zappelli fu ucciso a Seravezza durante una rapina.

Grazie all’interessamento di Pierluigi Brogi e Marco Giannecchini (Spi-Cgil Seravezza) con la supervisione dei docenti Francesco Bruschi (laboratorio del marmo) e Simone Serra (laboratorio di manutenzione e assistenza tecnica), gli studenti della classe 1°MMA del corso Ipsia di Seravezza hanno eseguito l’opera di manutenzione e riqualificazione riportando all’antico splendore il monumento ai Caduti sul lavoro. Un intervento che ha rappresentato anche un’utile occasione per sensibilizzare gli studenti sull’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro. "I nostri insegnamenti – dicono i docenti Bruschi e Serra – non sono basati esclusivamente sul mero trasferimento di nozioni. Per questo i nostri percorsi formativi, liberamente ispirati al metodo Montessori, sono caratterizzati da iniziative di vario tipo che danno la possibilità ai nostri studenti di cimentarsi in attività pratiche che, poco alla volta, portano all’acquisizione di conoscenze e competenze indispensabili per il futuro professionale dei nostri studenti".