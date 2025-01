Cadono Seravezza, Forte e Pietrasanta. Le gioie arrivano dal campionato provinciale

Nazionale. Cade il Seravezza contro la Fezzanese 2-1. Non basta il solito Condè. "Anche stavolta non meritavamo di perdere. Grande prestazione", dice Massimo Taurino.

Classifica: Fezzanese 33; Livorno 28; Tau Calcio 27; Grosseto 25; Pistoiese e Seravezza Pozzi 21; Gavorrano 18; Figline 16; Città di Pontedera 14; Prato 13; Zenith Prato 11; Ghiviborgo 7; Tuttocuoio 1.

Regionale Elite. Il Forte dei Marmi 2015 perde 3-0 contro l’Affrico. "Punteggio bugiardo e condizionato dal possiamo arbitraggio - secondo Sergio Ridolfi -. Prima rete arrivata su una punizione battuta subito, quando era stata richiesta la distanza".

Classifica: Sestese 47; Affrico 37; Fucecchio 35; Maliseti Seano e Perignano 31; Lastrigiana 30; Cecina 27; San Giuliano 25; Lampo Meridien e Bellariva 24; Forte e Bibbiena 19; Firenze Ovest 16; Arezzo Academy 14; Pontassieve 13; Atletico Piombino 2.

Regionale. Il Pietrasanta cade 1-0 contro il Quarrata. "Perso giocando male - ammette Luigi Troiso -, ma era una partita da 0-0. È un momento no per noi". Cede 4-1 il Lido di Camaiore contro la capolista Pieta 2004, non basta Pagano. "Abbiamo fatto troppo poco per impensierirli", dice Daniele DelChiaro. Sconfitto anche il Capezzano, 3-2 dal Montecatini. Non bastano Guidi e Boraschi.

Classifica: Pieta 2004 49; Atletico Lucca 48; Montelupo 38; Csl Prato 35; Montecatini 34; Pietrasanta 29; Larcianese 28; San Marco Avenza 27; Folgor Marlia 26; Capezzano 25; Giovani Nova 24; Capostrada 23; Poggio a Caiano 21; Lanciotto e Lunigiana-Pontremolese 17; Lido 16; Quarrata e Academy Porcari 13.

Provinciale Lucca. Il Viareggio liquida 5-0 il Polo Lucchese. Tutto nella ripresa con la tripletta di Giannecchini e i singoli di Marcellusi e Bruni. "Dopo un primo tempo pessimo - sottolinea Valerio Fommei -, ci siamo svegliati". Cade 3-1 il Camaiore contro il San Macario, non basta Fani. "Sette assenze sono tante – spiega Mario Ratti -, ma abbiamo giocato in maniera pessima".

Classifica: Castelnuovo 36; Viareggio 35; Valle Ottavo 31; Camaiore 25; Vorno 21; San Macario, Montecarlo e P.Fosciana 20; Segromigno 18; Galleno 17; Barga e Capannori 6; P.San Paolo 5; Polo Lucchese 1.

Provinciale Massa. Il Massarosa ci prova ma cade 2-1 contro la Massese, vano il gol di Di Clemente. Lo Stiava passa 3-1 a San Lazzaro Lunigiana, con Milan e la doppietta di Gulotta. "Successo meritato - dice Luigi Del Bigallo - e giocando senza un portiere di ruolo".

Classifica: Real FQ 32; Massese 31; Don Bosco F. 29; Carrarese Giovani 25; Serricciolo 24; Romagnano 20; Massarosa 19; Montignoso 16; Villafranchese 13; Tirrenia 12; Atletico Carrara e Ricortola 11; Stiava 7; San Lazzaro Lunigiana 3.

Sergio Iacopetti