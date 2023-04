Cade e muore nel dirupo Fine choc per una docente dell’istituto “Passaglia“

Escursione domenicale finita in tragedia sulle Alpi Apuane, consumata sul versante nord est del Monte Cavallo, cima di oltre 2000 metri prossima al Monte Pisanino, nel comune di Minucciano. A perdere la vita dopo una terribile caduta dalla cresta (in fondo a un dirupo di quasi 200 metri) è stata Giovanna Di Nardo, 56 anni, insegnante di flauto all’istituto musicale Passaglia di Lucca, originaria di Villa Collemandina e residente a Viareggio.

Con lei in escursione anche Christian Bertei, 32 anni di Piazza al Serchio, recuperato in gravissime condizioni e trasportato in codice rosso al nosocomio pisano di Cisanello con “Pegaso“. A dare l’allarme era stato il marito, preoccupato per il mancato rientro della donna, intorno alle 22,45 di domenica. L’uomo, tramite la app dello smartphone è riuscito a fornire ai soccorritori l’ultima posizione, un target nel "canale dei Lucchesi", appunto sul monte Cavallo, al confine tra le province di Lucca e Massa Carrara.

I tecnici della stazione di Lucca del Soccorso Alpino e Speleologico sono accorsi sul posto e hanno trovato subito il ragazzo alla base della parete già in avanzato stato di ipotermia, con un trauma alla schiena ed escoriazioni al volto. Il 32enne è stato così stabilizzato, trasferito su una barella e trasportato a valle dove ad attenderlo si trovava l’ambulanza arrivata da Castelnuovo di Garfagnana con il medico. Trasportato all’ospedale Santa Croce di Castelnuovo, ne è stato poi deciso il trasferimento in elisoccorso a Cisanello, dove si trova in prognosi riservata.

La squadra dei soccorritori che ha continuato la progressione del pendio ha trovato poi il corpo senza vita della donna in corrispondenza di un masso, all’incirca a metà del canale stesso. La squadra ha allora provveduto al trasporto della salma a valle e, tramite il mezzo del Soccorso Alpino, fino al campo di Gorfigliano.

Il pm Antonio Mariotti ha disposto un esame esterno, già effettuato dal medico legale Stefano Pierotti. I due escursionisti, equipaggiati con indumenti e scarpe da trekking, avevano intrapreso il percorso della cresta Nord del Monte Cavallo, che parte dalla Foce di Cardeto e che si dirige fino alla vetta, una via più alpinistica che escursionistica dove c’erano molta neve e ghiaccio. Con loro gli escursionisti avevano due cani: quello di Giovanna Di Nardo, di piccola taglia, è morto trascinato nella caduta a valle e l’altro, Dora, una femmina di Husky di Christian Bertei, è rimasto bloccato su un pianoro erboso, dove è stato recuperato ore dopo dai vigili del fuoco.

Fiorella Corti