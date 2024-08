Cadavere in Darsena: "È morto da giorni"

Giallo in Darsena. Ieri, poco dopo l’ora di pranzo, un cadavere è stato rinvenuto all’interno del parcheggio della piscina, in via Salvatori, nel perimetro del centro sociale. A dare l’allarme è stato un uomo senza fissa dimora: stava camminando quando ha avvertito uno strano odore provenire da dentro una roulotte. Si è affacciato ad uno dei finestrini e ha visto un corpo senza vita. A dare l’allarme è stato proprio il clochard: è corso fino al bar del palazzetto, dove ha chiesto di poter usare un telefono per allertare i soccorsi. Sul posto, oltre all’automedica, sono arrivati sia i carabinieri che la polizia. Nel frattempo, l’uomo ha provato a entrare nella roulotte dove si trovava il cadavere: la porta era chiusa dall’interno, e così ha provato a rompere il vetro di una delle finestre. Sul posto sono arrivate anche due volontarie del gattile, che si trova lì a due passi, messe in allarme dai rumori.

Quando le forze dell’ordine e il personale sanitario sono arrivati, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Che probabilmente è avvenuto da giorni, viste le condizioni in cui versava il cadavere. Sul corpo non ci sono segni di violenza; inoltre, il fatto che la porta della roulotte dove è stato trovato fosse chiusa dall’interno, induce a ritenere che non ci siano state violenze. L’uomo era seduto su una sedia, solo leggermente scomposto: si presume che sia scivolato dopo aver perso le forze. Ancora ignote le cause del decesso, che potrebbero essere naturali. Secondo le prime informazioni la vittima sarebbe un 59enne, malato cronico, sconociuto sia alle forze dell’ordine che ai servizio sociali o all’Unità di strada. Accertamenti sono in corso per identificare, invece, il proprietario della roulotte. L’area è già da tempo sotto attenzione delle forze dell’ordine.