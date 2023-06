Busà re dei private party Al compleanno di Riso

Una festa d’eccezione con nomi di spicco del mondo del calcio e della musica. E’ un compleanno speciale che è stato chiamato ad animare col suo pianobar Stefano Busà, il party dei 40 anni di Giuseppe Riso, procuratore di calcio e fondatore di GR Sport, una delle agenzie sportive leader in Italia e nel mondo. Del resto Riso è oggi uno dei più importanti agenti del panorama calcistico: la scuderia del manager calabrese ha al suo attivo giocatori come il Papu Gomez, Sandro Tonali, Bryan Cristante, Gianluca Mancini, Matteo Pessina, Stefano Sensi, Davide Frattesi e Carlos Augusto. La reunion di amici _ blindatissima e con numerosi volti noti che non sono mancati all’appuntamento _ si è svolta al poliedrico club Alegre di Milano, la realtà inserita all’interno del nuovissimo hub musicale Moysa, fondato da Fabrizio Ferraguzzo ex discografico di Sony Music Italy e direttore musicale di X Factor, oggi manager dei Måneskin attraverso la società Exit Music Management, oltre che founder di Stardust – e Shablo – musicista, produttore, dj, manager di artisti come Sfera Ebbasta, Rkomi e Blanco.

Tanti gli ospiti amici di Riso che hanno preso parte alla cena con il tradizionale taglio della torta suggellato proprio dalle note di Busà: tra i presenti Adriano Galliani che si è divertito e ha cantato assieme al festeggiato, proprio scatenandosi con le note del pianobar.