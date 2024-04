Bruno Tarabella al Salone del Mobile con il nuovo lavabo freestanding “Giuno”

Il designer versiliese Bruno Tarabella, dopo la gratificante partecipazione del 2021 con il progetto “Splash Vase”, prodotto da UP Group ed esposto alla mostra “AQVA” organizzata da Artemest, torna alla 62a edizione del Salone del Mobile, iniziata ier e fino al 21 aprile negli spazi di Fiera Milano Rho, con un nuovo prodotto.

Nel settore riservato al Salone Internazionale del Bagno, manifestazione nata nel 2006, sarà presentato, in seno alla nuova collezione, nello stand 06 - B35 della storica azienda Rapsel, il nuovo lavabo freestanding “Giuno” realizzato in marmo bianco Carrara. Nato da una riflessione sul corpo e il suo domestico abitare, la “nudità” del primo e il luogo “bagno” del secondo sono stati scelta chiave nell’iniziale pensiero creativo. È grazie però all’osservazione dei giunonici nudi ingresiani de “Il bagno turco” e alla lettura del verso meriniano “La nudità mi rinfresca l’anima” che il progetto si è potuto far (di)segno. Infine la scelta della forma femminile vuole ulteriormente amplificare il

duale rapporto ventrale sia nella sua funzione anatomica che in quella bacino-oggettuale: accogliere.