Brosio tra gli alluvionati. Con la pala a Campi. Raccolta fondi: offerte e partita del "cuore"

In prima linea ad aiutare da sempre, Paolo Brosio non poteva rimanere insensibile guardando la tragedia dell’alluvione che ha colpito la Toscana. E così si è messo attivamente in moto con la onlus “Olimpiadi del cuore” che ha fondato e che opera da anni con sede in Versilia. La onlus ha aderito alla partita del cuore in programma sabato 18 novembre 2023 allo stadio Castellani di Empoli organizzata dalla Nazionale Italiana Cantanti, dal Movimento Shalom Onlus della Toscana e dalla Fondazione dell’Empoli Calcio a favore della popolazione alluvionata. Da ieri sempre la stessa associazione ha attivato una raccolta fondi per sostenere chi ha bisogno in questa emergenza d’accordo con la Misericordia Protezione Civile di Campi Bisenzio e la parrocchia del paese dedicata a San Lorenzo. Per contribuire l’iban è: IT 19 I 01030 01656000002272778 . Causale: Aiuto alluvionati Toscani 2023. Ma Brosio ha voluto essere presente di persona suoi territori dell’emergenza come era accaduto dopo il terremoto di Amatrice e quello che sconvolse l’Emilia (con la costruzione di un nuovo asilo nido a Finale) e nel dramma del Covid. Brosio è arrivato a Campi Bisenzio e si è messo a disposizione della locale Misericordia. Ha vestito la divisa, indossato gli stivali, impugnato la pala e si è messo al lavoro per spalare fango e portare aiuti: “La situazione è davvero drammatica e la mobilitazione è totale da tutta Italia a fianco della gente che è disperata. Martedì ho tolto oltre 350 secchi di acqua e fango. Ero distrutto ma felice. Lavoro nel quartiere di S.Pietro a Ponte insieme a persone straordinarie. Ieri mattina dopo la Messa celebrata da don Ivo e insieme al sindaco di Campi Andrea Tagliaferri abbiamo accolto il direttore generale della Fiorentina Joe Barone. La società viola ha fornito tanto materiale e un’assistenza per tutti. C’è un bellissimo coordinamento tra le forze del volontariato e chi aiuta”. Per strada in molti fermano Paolo Brosio per ringraziarlo. “Ricevo tanti abbracci e attestazioni di affetto e spiego che questa vicinanza è doverosa perché c’è bisogno di tutto e di tutti. Un grazie voglio farlo anche io agli straordinari volontari della Misericordia e cito a nome di tutti Cristiano Biancalani il governatore di Campi, il coordinatore generale Giovanni D’Andrea, Roberto Settesoldi che mi affianca personalmente. Come Olimpiadi del cuore nelle prossime settimane faremo tante iniziative in Italia e anche all’estero per raccogliere altri fondi. Creeremo un asse virtuoso tra la Versilia e le zone alluvionate”.

E.Sa.