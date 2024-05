Boutique Armani al Forte. Si cerca personale

COMMESSI/E BOUTIQUE ARMANI

La risorsa sarà inserita presso la boutique seasonal di nuova apertura di prestigioso luxury brand italiano. Si occuperà dell’accoglienza e della vendita assistita alla clientela locale e internazionale, fornendo una consulenza di alto livello sul prodotto di rtw e accessori; la risorsa sarà coinvolta altresì nell’allestimento degli spazi espositivi e nel relativo riassortimento. Richiesta esperienza pregressa nel mondo del luxury retail, all’interno di contesti affini. www.fashionjob.com

PERSONALE ALL’ANTICO VINAIO AL FORTE

All’Antico Vinaio cerca personale da inserire all’interno dei suoi locali. Sono 29 le posizioni aperte e si cercano risorse anche per Forte dei Marmi. In particolare cuochi, addetti alla casa, banconieri, camerieri, ma anche hostess e steward. Per info sulle figure richieste e per candidarsi www.allanticovinaio.com

INSTALLATORE LATTONERIE

La persona ricercata si occuperà di installazione di lattonerie. Per candidature: 0584338378 - [email protected] - www.versilgronda.com