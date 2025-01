Botti di Capodanno: "Appelli inascoltati"

È da poco scoccata la mezzanotte quando nel parcheggio del ristorante “Bluefin“, sull’Aurelia in zona Portone, è tutto un crepitìo di botti e fuochi d’artificio per salutare il 2025. Ma non è una gioia condivisa perché tra il pubblico ci sono anche alcuni volontari di “Nati Liberi“, l’associazione che gestisce il rifugio per cani in via Saponiera, proprio dietro il ristorante. La loro rabbia si taglia a fette: prima del 31 avevano chiesto al Comune di vietare i botti per non spaventare gli amici a quattro zampe (e gli altri animali presenti in zona) e l’amministrazione aveva risposto invitando i cittadini a un senso di responsabilità.

Alcuni di loro, che già durante la serata avevano parlato con i titolari del “Bluefin“, hanno ripreso la scena con il telefono, inviando il video all’amministrazione comunale. "Nonostante il nostro appello e le raccomandazioni dell’amministrazione – si sfogano i volontari di ’Nati Liberi’ – sono stati ignorati i consigli ed è stato fatto uno spettacolo pirotecnico in prossimità del parcheggio, luogo poco adatto visti i rischi per le macchine. Uno spettacolo alimentato dalle famiglie di ragazzini che venivano incoraggiati a tirare botti anche considerevoli. Serve più di un semplice raccomandazione: l’anno prossimo – concludono i volontari – chiederemo un’ordinanza che proibisca spettacoli pirotecnici per lo meno in prossimità dei rifugi per animali in modo che il Comune possa verificare sul posto che venga rispettata. I nostri cani per fortuna stanno bene, a parte qualcuno che ha aperto i cancelli sicuramente per lo spavento".

Contattato dal nostro giornale, il comando di polizia municipale assicura che per la notte di Capodanno non risultano segnalazioni in merito all’eventuale smarrimento di cani. Ma la replica del sindaco Alberto Giovannetti a “Nati Liberi“ non si fa attendere. "Con tutto quello che succede nel mondo – dice – ci si preoccupa di uno spettacolo limitato a un giorno solo. È un divertimento, li ho sempre fatti da bambino. L’importante è che nessuno si faccia male, anche se purtroppo a giro c’è sempre qualche sconsiderato. Stimoleremo il più possibile la sensibilità delle persone, ma vietarli non è nemmeno fattibile: le nostre forze dell’ordine quella notte sono sul territorio per coprire una miriade di servizi e comunque ci vorrebbero mille agenti per far rispettare l’ordinanza. Non credo che i botti li abbiano fatti solo lì, basta vedere quello che è successo nelle altre città".

