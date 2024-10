Botte in stazione, gli agenti lo fermano con il taser

Viareggio, 18 ottobre 2024 - Litigano e dalle parole passano velocemente ai fatti fino a quando uno dei due finisce con lo scagliarsi contro i poliziotti e gli altri viaggiatori. Uno dei due uomini era così alterato da costringere gli agenti a fare ricorso all’utilizzo del taser. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì. La vicenda ha avuto inizio presso la stazione di Torre del Lago quando un cinquantacinquenne originario di Pontedera, dopo aver notato una giovane in lacrime sulla banchina, si è avvicinato per prestarle aiuto. Il fidanzato della ragazza, un giovane di trentadue anni di Viareggio, ha iniziato a inveire e minacciare l’uomo. I tre, successivamente, sono saliti tutti su un treno regionale diretto a Viareggio, a bordo del quale è proseguita la lite. Arrivati a Viareggio, il giovane è passato alle vie di fatto, aggredendo con calci e schiaffi l’uomo; l’intervento della polizia ferroviaria di Viareggio ha consentito, non senza poche difficoltà, di sedare temporaneamente gli animi. Subito dopo, tuttavia, il giovane, in forte stato di alterazione, si è scagliato contro i poliziotti intervenuti che, per immobilizzarlo e preservare la loro incolumità e quella degli altri viaggiatori, hanno dovuto fare ricorso all’utilizzo della pistola ad impulsi elettrici Taser. Il giovane è stato denunciato per i reati di lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.