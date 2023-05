Botte alla madre, gip convalida l’arresto del 32enne

Il gip del Tribunale di Lucca ha convalidato l’arresto del 32enne che nella notte tra venerdì e sabato ha aggredito l’anziana madre disabile procurandole gravi ferite alla testa. Inoltre il giudice ha disposto la custodia cautelare nel carcere di Lucca del giovane, che è in cura per problemi di natura psichiatrica e che si era già reso protagonista di un grave episodio alla fine del 2017, quando appiccò un incendio alla palazzina di via Corta, a Tonfano, in cui viveva con i genitori.

Negli ultimi tempi il 32enne aveva minacciato di dar fuoco anche al negozio di estetica che si trova sotto l’abitazione della madre, tra via da Vinci e via Giotto, sempre a Tonfano, fino all’escalation di venerdì notte. Il giovane, alle 2 di notte, è entrato nella casa della madre 70enne, pretendendo dei soldi e picchiandola a sangue di fronte al suo diniego. Provvidenziale l’intervento del cugino dell’anziana, anche lui colpito con calci e pugni, cosa che ha consentito alla donna di chiamare i soccorsi. Il resto lo ha fatto il tempestivo intervento della polizia del commissariato di Forte dei Marmi, con gli agenti – pure loro aggrediti – che hanno forzato la porta per poi fare irruzione e porre fine al pestaggio della 70enne, ancora ricoverata in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.