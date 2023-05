Borzonasca ci crede "Puntiamo sui giovani"

"Siamo certi di poter recuperare il voto degli scontenti e che un eventuale accordo tra Giovannetti e Simoni sia solo controproducente". Il candidato sindaco del centrosinistra Lorenzo Borzonasca ha già smaltito la tensione del primo turno elettorale e schiacciato di nuovo il tasto play riprendendo gli incontri con i cittadini con un obiettivo solo: individuare strategie che possano richiamare i giovani alle urne. "Lavoriamo – spiega – soprattutto per attrarre i più giovani e ripensare insieme a loro Pietrasanta da qui al 2050. Stiamo predisponendo un nuovo calendario di incontri nelle frazioni".

Importante sarà anche l’assemblea di stasera tra tutti i candidati consiglieri visto che andrà presa una decisione in ottica ballottaggio. "Di solito – prosegue Borzonasca – al ballottaggio c’è un deficit di votanti, ma contiamo di rafforzare e migliorare i nostri risultati recuperando il voto di chi è scontento di certe dinamiche politiche che non hano a cuore la città ma solo gli interessi di pochi, vedi incarichi e poltrone. In politica due più due non fa sempre quattro: noi ci crediamo". Il discorso scivola così sui possibili apparentamenti. A partire dall’ipotesi Mori: "Sono un politico atipico e preferisco definire le linee con le forze di coalizione. Con lui ci sono tanti punti in comune, come la voglia di cambiare e dare un’alternativa a questa amministarzione. Mi soprendeerebbe se Mori poi si ritrovasse con Giovannetti". Infine uno sguardo agli avversari: "I voti di FdI sono soprattutto quelli di Simoni, che per 5 anni ha fatto un’opposizione dura, a volte più di noi, con toni aggressivi. Sarà difficile ricucire con Giovannetti. Anzi, mettersi insieme potrebbe essere controproducente agli occhi dell’elettorato".

d.m.