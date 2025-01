Borse lavoro assegnate a 12 cittadini

Dodici cittadini hanno iniziato un percorso lavorativo sul territorio grazie al rinnovato progetto Borse Lavoro, che prevede un contributo mensile di 400 euro per un semestre in cambio di attività di utilità sociale. L’iniziativa, voluta dall’amministrazione comunale, mira a coniugare il sostegno economico con l’integrazione sociale e il reinserimento lavorativo. Le persone coinvolte sono state assegnate a mansioni diversificate, tenendo conto delle loro attitudini e delle esigenze dei servizi comunali.

5 persone sono state inserite come supporto al personale parascolastico, occupandosi di attività di guardianaggio e pulizia in diverse strutture scolastiche: scuola dell’infanzia Caranna, primaria Pascoli, primaria Don Milani alle Ugo Guidi, primaria Carducci e secondaria di primo grado Ugo Guidi; 2 persone in supporto agli uffici comunali urbanistica e servizi demografici; 4 per la sorveglianza e pulizia dei bagni pubblici in piazza Marconi; una ulteriore risorsa entrerà in servizio nei prossimi mesi in vista dell’etate per la manutenzione territoriale di giardinaggio e tinteggiatura delle panchine sul territorio.

"Questa iniziativa – sottolinea il consigliere alle politiche sociali, Duilio Maggi - rappresenta un tassello fondamentale nel nostro impegno per promuovere l’integrazione e l’inclusione sociale. Grazie alle Borse Lavoro, persone in difficoltà possono sentirsi utili alla comunità, acquisire competenze e rafforzare la propria dignità lavorativa. Allo stesso tempo, riusciamo a offrire servizi utili alla cittadinanza, dimostrando che solidarietà e utilità sociale possono andare di pari passo"