Boom di richieste per lo stabilimento. Stop agli ombrelloni stagionali

Siamo a metà maggio ma per il bagno “Pietrasanta“ la stagione estiva 2024 è già un successo ancor prima di cominciare. Basti pensare che la Pietrasanta Sviluppo ha dovuto interrompere le prenotazioni per ombrelloni e tende stagionali – pari a 232 a fronte delle 215 dell’anno scorso – altrimenti per i giornalieri, in primis i forestieri, non ci sarebbe stato più un metro quadro libero. Un avvio da record, insomma, al pari dei fatturati che emergono dal bilancio consuntivo 2023 approvato giorni fa in assemblea. All’amministratore unico Pietro Bertagna il compito di illustrare la situazione economico-finanziaria dalla multiservizi del Comune.

Il 2023 ha chiuso in positivo.

"Abbiamo avuto un utile netto di 17mila euro, di poco inferiore ai 19mila registrati a fine 2022. Ma superiore come fatturato, che è stato pari a 232mila euro, con un aumento del 13%. Senza l’incognita Bolkestein l’utile sarebbe stato maggiore".

In che senso?

"Nel 2025 non si sa se saremo ancora qui. Ecco perché abbiamo deciso di anticipare gli accantonamenti legati all’ammortamento di 220mila euro, necessario per abbassare il valore della concessione. Anziché spalmarlo fino al 2034 è stato suddiviso in due tranche da 100mila euro per il 2023 e il 2024".

Capitolo mense scolastiche.

"Direi molto bene. La novità delle scuole di Massarosa ci ha garantito 15-20mila euro di fatturato in più solo per novembre-dicembre 2023. Per il 2024 ci aspettiamo un incremento totale di 150mila euro se consideriamo non solo Massarosa, ma anche i 25mila euro per le 5 manifestazioni col Seravezza calcio e il trend positivo a scuola dato che nel 2023-2024 c’è stato un 5% in più di pasti".

Lo stabilimento comunale?

"A gonfie vele. Abbiamo dovuto chiudere le prenotazioni stagionali altrimenti non ci sarebbero stati più ombrelli e tende da dare ai giornalieri. Avremmo potuto fare cifre ancora maggiori ma siamo stati costretti a fermarci".

A che punto è il concorso per gli ausiliari del traffico?

"La prossima settimana ci saranno gli esami per scegliere i due stagionali da affiancare ai quattro fissi. Faranno il corso e tra giugno e luglio entreranno in servizio. Ci sono state però solo 15 domande nonostante avessimo abbassato l’asticella sui requisiti sugli studi conseguiti".

Una fotografia della Sviluppo.

"È una società in salute e senza debiti, con liquidità sufficiente oltre ai proventi della vendita dei lotti all’ex Pio Campana. Anche il 2024 chiuderà in utile".