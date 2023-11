Bonus Gas via alle domande. Contributo previsto di 300 euro

Al via le domande per il Bonus Gas, la misura di aiuto concreto che il comune di Forte dei Marmi offre ai propri cittadini che ne fanno domanda entro venerdì 22 dicembre. La misura prevede la concessione di un bonus per il riscaldamento di un massimo forfetario di 300 euro a coloro che, in possesso dei requisiti previsti: la residenza nel Comune di Forte dei Marmi, non risultare proprietari di terreni a vocazione edificatoria, non possedere terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale, non detiene redditi fondiari, ad esclusione di quello derivante dalla abitazione principale, superiori a 300. Per quanto riguarda le fasce Isee, possono usufruire dell’agevolazione per il pagamento delle bollette gas: i nuclei familiari composti da una sola persona con Isee non superiore a 14.913,84 euro; i nuclei familiari composti da una sola persona proprietaria di una sola unità immobiliare, sul territorio nazionale, utilizzata quale abitazione principale con le dovute pertinenze, con Isee non superiore a 17.131,91 euro; i nuclei familiari composti da più persone che hanno un reddito Isee non superiore a 10.929,44 euro; e infine i nuclei familiari composti da più persone proprietari di una sola unità immobiliare sul territorio nazionale utilizzata quale abitazione principale con le dovute pertinenze, con Isee non superiore a 12.522,98 euro.

La domanda, corredata da apposita documentazione, tra cui una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e una copia delle ricevute pagamento bollette gas degli ultimi dodici mesi dal giugno 2022 e al giugno 2023, dovranno pervenire, entro la data di scadenza, all’ufficio protocollo del Comune, a mano o per pec [email protected].