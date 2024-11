Bomba ex Sipe. Il ricordo delle vittime

Si è tenuta la cerimonia al monumento dedicato alle Vittime del 1° Novembre 1943 a Vittoria Apuana. Un’opera messa in essere nel 2006 grazie ad un Comitato guidato allora da Oradino Costa che donò il marmo, mentre le incisioni delle parole fu fatta da Giampiero Viti, con donazione del cemento di Pietro Salvatori. Autore della scultura è stato Giuliano Biagi. Si ricordano così le vittime di una delle 6 bombe sganciate da un aereo sull’ex Sipe che si staccò per errore colpendo una casa e le immediate vicinanze, a poca distanza da via Matteo Civitali. I nomi delle vittime: Alda Balderi, Anselmo Costa, Flavio Franchi, Umberto Mattei, Vincenzo Balderi, Teresa Torlai. Rimasero feriti Oradino Costa, nonno del presidente, Fioravante Franchi, Nello Franchi, Luigi Sicignano, Giancarlo Balderi e Teresa Mattei.