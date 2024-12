Bocelli jr e il brano per Sinner. Canzone dedicata al re del tennis

Il talento di Sinner tradotto in note. Il progetto, eccezionale quanto originale, coinvolgerebbe un’altra eccellenza nel mondo: Matteo Bocelli. L’idea in gestazione sarebbe infatti quella di far interpretare al figlio del maestro mondiale del belcanto un brano dedicato all’attuale numero uno del tennis Jannik Sinner. Che tra la Bocelli family e lo sportivo ci sia un legame di forte stima non è un segreto: infatti il re della racchetta non solo fu annunciato tra i super ospiti al concerto celebrativo dei 30 anni di carriera di Andrea Bocelli l’estate scorsa al teatro del Silenzio a Lajatico, ma proprio recentemente la dodicenne Virginia Bocelli si è esibita all’Inalpi Arena di Torino nel brano “You raise me up” e poi nell’inno nazionale per la finale delle Atp Finals tra Jannik Sinner e Taylor Fritz che hanno visto l’ennesima incoronazione del giovane altoatesino.

Secondo i rumors dunque i due ventenni, Matteo e Jannik, potrebbero trovare un’unione sul filo suadente della musica. Un progetto che dovrebbe essere definito in un incontro più stringente che non può essere a breve: su Sinner pende ancora la possibilità di squalifica per doping e la famiglia Bocelli attualmente è impegnata in un tour in America. Però un dialogo verrà organizzato proprio a villa Bocelli a Forte dei Marmi appena possibile. L’accattivante proposta (a cui pare si stia comunque già lavorando come testi) sarebbe quella di confezionare un brano proprio dedicato alla forza dei giovani che si dedicano al settore artistico e sportivo con rettitudine, ad un messaggio positivo dell’impegno che porta risultati e dei sogni che, se coltivati con convinzione, sono capaci di condurre al traguardo. Così riassumento quella che è stata la storia di Matteo e di Jannick, entrambi talentuosi giovani che si sono impegnati per far valere le proprie qualità. Tanto che la canzone promette di diventare un vero inno a chi con tenacia vuole realizzare le prorpei ambizioni e capacità.

Francesca Navari