Blues Festival 2023 Omaggio a Bob Dylan

Un viaggio narrativo e sonoro. Uno spettacolo di 2 ore per raccontare chi racconta noi da oltre 60 anni, continuando a unire anime, mondi e generazioni. "Un uomo chiamato Bob Dylan" è lo show che inaugurerà la programmazione 2023 del Seravezza Blues Festival: giovedì 20 luglio il Parco di Palazzo Mediceo si trasformerà in un ideale palcoscenico a cielo aperto per ripercorrere spaccati di vita e di carriera del cantautore americano, Nobel per la letteratura nel 2016. Sarà uno degli appuntamenti clou della kermesse internazionale a ingresso gratuito organizzata dall’associazione Alexandre Mattei, in calendario dal 17 al 23 luglio: le prime tre sere verranno dedicate alla rassegna cinematografica “Il cinema del Diavolo” con la proiezione di film a tema alle Scuderie Granducali. Dal 21 al 23, invece, saliranno sul palco i grandi interpreti del blues e i finalisti del contest “Road to Seravezza Blues”. Nel mezzo, appunto, la serata incentrata sulla figura di Bob Dylan, riproposizione del binomio musica-teatro già sperimentato con successo. Scritto e interpretato dal giornalista, scrittore e musicista Enzo Guaitamacchi, lo spettacolo vedrà Davide Van De Sfroos – nel triplo ruolo di attore, pittore e musicista – calarsi nei panni di Bob Neuwirth (amico di Bob Dylan). Andrea Mirò, direttore musicale, interpreterà Joan Baez. Il cast verrà completato dalla cantante Brunella Boschetti. L’evento sarà scandito da racconti di storie e aneddoti che hanno segnato la vita di Dylan e riproposizioni in chiave acustica di brani clou del suo immenso repertorio. Durante la rassegna sarà aperto il Blues Village di 3mila metri quadri con stand gastronomici.