Bloccati dal ghiaccio. Salvi escursionisti

Tratti in salvo due escursionisti stranieri sul Monte Pania. Alle 16.45 il Drago 60 da reparto volo di Cecina è infatti intervenuto sulla montagna della Pania a circa 1600 metri per il recupero di due inglesi che si sono trovati in difficoltà su un sentiero roccioso e ghiacciato e non riuscivano più a spostarsi. Viste le condizioni, l’equipaggio ha deciso di trasportarli sulle rocce limitrofe per maggiore sicurezza, punto di incontro con i vigili del fuoco di Viareggio che hanno completato l’intervento di salvataggio.

Sul posto intervenuto anche un mezzo del 118.