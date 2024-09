Black out per migliaia di utenti . Saltata la centralina a Strettoia

In un attimo sono saltati elettrodomestici e luce ovunque. Un maxi black out ieri mattina ha interessato Pietrasanta, Forte dei Marmi e parte di Seravezza e Stazzema coinvolgendo migliaia di utenti. Alle 8:45 infatti si è verificato un surriscaldamento ad un’apparecchiatura all’interno della cabina primaria di Strettoia (via Romana, nel territorio comunale di Pietrasanta), dove arrivano le linee di alta tensione ed escono le dorsali di media tensione che alimentano vaste aree. I tecnici di E-Distribuzione, coadiuvati dal centro operativo, hanno eseguito manovre in telecomando per effettuare un cambio assetto del sistema elettrico e rialimentare gran parte delle utenze da linee cosiddette controalimentanti, provenienti da altre direttrici elettriche: alle 9:03 e, gradualmente entro le 10:15 circa, il servizio era già stato ripristinato completamente e la componentistica danneggiata in cabina individuata. Adesso, senza ulteriori disagi per la clientela, è in corso il piano di lavoro per la sostituzione dell’apparecchiatura interessata; nel frattempo, E-Distribuzione metterà a disposizione anche una power station, ovvero un gruppo elettrogeno di grandi dimensioni, nella zona di Marina di Pietrasanta a garanzia del servizio elettrico, così da assicurare in caso di necessità la potenza adeguata durante l’intervento che avviene con il sistema elettrico funzionante in assetto provvisorio.

Il guasto ha mandato molti nel panico: i cittadini attraverso la app IO possono accedere al servizio “gestione della fornitura” e ricevere aggiornamenti su eventuali interruzioni di corrente per lavori di manutenzione sulla rete elettrica; inoltre, per ogni segnalazione relativa al funzionamento del sistema elettrico è utile contattare il servizio clienti al numero verde 803500, attivo tutti i giorni h24, indicando il codice Pod (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, infine, sempre sul portale web dell’azienda è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”.

Fra.Na.