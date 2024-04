Bilancio Bvlg: più 15 milioni. Utile record per la banca: "Siamo tra i primi 10 in Italia"

Un utile record di 15 milioni, un percorso di modernizzazione in crescita e la volontà di ’aggredire’ anche il comparto della cantieristica navale. Il 4 maggio alle 10 all’Una hotel Versilia Lido si terrà l’assemblea dei soci della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana per l’approvazione del bilancio 2023 che fa involare la Bvlg tra i primi 10 istituti nazionali ed il rinnovo delle cariche – con un’unica lista e la ricandidatura del presidente del cda uscente Enzo Stamati – fa prevedere la continuità. Il documento contabile complessivamente è di 1 miliardo e 250 milioni con un utile netto di 15,1 milioni di euro, in aumento dell’8,71% rispetto a quello già rilevante conseguito nell’esercizio 2022 e che rappresenta il miglior risultato di sempre. In crescita i clienti: 42.305 tra privati e imprese (8.302 i soci).

"L’utile – evidenzia Maurizio Adami, direttore generale Bvlg – è il risultato di diversi fattori: la crescita dei tassi d’interesse decisi dalla Bce, la riduzione del costo del credito rispetto al 2022 e gli interessi prodotti dall’acquisto di crediti fiscali. Grazie all’importante risultato conseguito anche quest’anno e nel segno della continuità, la banca può aumentare per il 2024 le risorse per beneficenza e mutualità". "Per una Banca del territorio un bilancio solido non rappresenta solo un elemento economico – aggiunge il presidente Enzo Stamati – ma è anche simbolo di garanzia, di poter proseguire nel compito principale di sostegno alle esigenze del territorio". La dirigenza ha sottolineato anche il processo di modernizzazione delle filiali (l’ultima la sede di Sarzana) che è andata di pari passo con l’aumento delle risorse umane oggi dirottate sulla consulenza di gestione risparmi (i dipendenti sono 166). La relazione di bilancio è un focus sull’economia di zona: stabili i settori turistico ricettivo e del marmo "mentre la linea businness sarà aggradire la cantieristica e il comparto immobiliare". "Dopo il 2019, con bilanci non soddisfacenti – dice il vice presidente Corrado Lazzotti – abbiamo confermato un andamento virtuoso frutto di una strategia del cda. L’ingresso in Iccrea ci ha portato in un contesto nazionale ma rimaniamo legati alle persone".

Ecco l’elenco dei candidati per il triennio 2024-27. Consiglio di amministrazione: Enzo Stamati, Giuseppe Menchelli, Corrado Lazzotti, Pietro Salatti, Marco Landi, Titano Marsili, Stefania Prosperi, Giulia Rossi, Laura Silvestri. Collegio sindacale: Roberto Marrani, Andrea Buratti, Elena Genovese, Davide Marchi, Angela Tarabella. Collegio probiviri: Roberto Barsanti, Elena Beconi, Simone Farnocchia, Matteo Politi, Diego Carignani.

Francesca Navari