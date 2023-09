Biagi si è dimesso Il timone a Silicani

"Lascio la presidenza per fare largo ai giovani: sono loro il futuro della Pro Strettoia". Un passo indietro per consentirne mille avanti quello fatto da Alessandro Biagi (nella foto), il quale dopo 8 anni ha passato il timone all’ex vice Lorenzo Silicani, che in automatico prende anche la guida della contrada del Carnevale. Biagi resterà come vice. "Sono della vecchia guardia – dice – essendo entrato più di 25 anni fa. Non lascio la Pro loco, ma faccio un passo indietro perché le voglio bene. Darò consigli e porterò esperienza, felice di aver rinnovato lo statuto dopo 50 anni. Vorrei far rinascere la Festa del vino: possiamo farcela".

d.m.