Benvenuto 2004. Zero, Vanoni e Venier. Al Principe di Piemonte serata piena di stelle

In città veglioni glamour intorno a piazza Puccini. Quello col menu stellato al Grand Hotel Principe di Piemonte, ispirato a Broadway, è stato ripreso da Canale 5 per il Tg e "Pomeriggio Cinque", compresa la pioggia d’oro in sala allo scoccare della mezzanotte. Brindisi anche sul roof nella piscina riscaldata. Tra gli ospiti Renato Zero, Mara Venier e Ornella Vanoni accolta con applausi. Nei giorni scorsi il trio di artisti ha visitato molti ristoranti, come il Porto e il Maitò, e alla vigilia ha cenato con amici all’Amaro.

Al Principe il menu era stellare, preparato dalla brigata di Giuseppe Mancino. Tra gli oltre 200 commensali imprenditori della nautica, nobili e giovani influencer al party più lungo dell’anno ispirato a Broadway. Soubrette, acrobati e performer hanno regalato show mozzafiato grazie alla compagnia Huma Show. Il binomio bianco e oro ha dominato ovunque, dai maxi centrotavola con piume alla cascata di palline lungo il corridoio. "È stato un anno di grandi soddisfazioni – ha ricordato il direttore Max Venturelli – Abbiamo confermato le 2 stelle Michelien per la decima volta, e la nostra colazione è stata premiata come la migliore d’Italia".

Il Grand hotel Principe di Piemonte chiuderà il 4 gennaio per una meritata pausa e riaprirà il 1° febbraio, a Carnevale, con l’obiettivo di garantire alla città un’accoglienza di altissimo livello tutto l’anno.

Scintillante come sempre, e non solo per le paillettes, la festa del Mamamia al Centro congressi Principino. D’inverno il Mama (con gli altri locali della Marina di Torre del Lago della gestione firnedly, come l’Ab) è itinerante e, copo il party natalizio al Viper di Firenze, ha scelto Viareggio per il veglione. Con la musica del Dj Riccardo Remedi e le animazioni di Paul Lestat, Lalique Chouette e Stella Monroe.