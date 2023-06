Benvenuta estate Si canta e si balla con i “Vintage“

Si canta e si balla per dare il benvenuto alla Estate 2023. La Fondazione Versiliana e il Comune hanno organizzato organizzano per domenica a partire dalle 19.30, una serata di divertimento per inaugurare la stagione estiva nella splendida cornice della rinnovata piazza XXIV maggio. A portare lo spirito di festa e la musica più bella, divertente e spensierata saranno i Vintage ‘80 (nella foto) una band energica che animerà la piazza con i più grandi successi della musica, dagli anni 60 agli anni 90 e le canzoni che hanno segnato intere generazioni.

Per l’occasione la Fondazione Versiliana d il Comune hanno pensato a un allestimento fuori dall’ordinario con uno speciale truck stradale che racchiude allo interno gli elementi necessari per trasformarsi in un palcoscenico da concerto.“E’ un iniziativa – spiega il sindaco Alberto Stefano Giovannetti – con cui vogliamo accendere il clima di festa e di spensieratezza dell’estate. Il meteo non è stato molto favorevole, nelle scorse settimane, ma adesso si sente la voglia della gente di vivere a pieno la bella stagione. Un grande benvenuto a Pietrasanta e in Versilia che celebriamo nel cuore della Marina, a due passi dalle spiagge e in un palcoscenico accessibile, confortevole e con tanti richiami all’identità artistica della nostra comunità”.

“Sarà una serata di leggerezza, allegria e tanta bella musica – aggiunge il presidente della Fondazione Versiliana Alfredo Benedetti – che offriamo alla città e che farà da prologo alla stagione della Versiliana che si apre è il 9 luglio. I Vintage ‘80 sono una band di musicisti molto bravi che sono certo sapranno far divertire tutti”.