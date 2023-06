Beni immobili in vendita Il Comune ripropone anche l’ex sede dei vigili

Quasi quattro milioni e mezzo di beni immobili che il Comune propone in vendita. Si entra nuovamente nel vivo con il piano di alienazioni con cinque lotti dove spicca – per l’ennesima volta – l’immobile su due piani di via Mazzini angolo via Marco Polo di 340 metri quadrati che ha ospitato per tanti anni il comando di polizia municipale. Il bene ha un prezzo a base d’asta di 2milioni 50mila euro, con possibilità di tornare all’uso residenziale realizzando nella villa due unità abitative. Da vedere se sarà la volta buona per vendere l’edificio già oggetto di ripetute proposte di alienazione già ai tempi della giunta Buratti, senza alcun riscontro. Il secondo lotto è rappresentato invece da un terreno in via Raffaelli di 1.040 metri quadrati posto all’interno di un contesto urbanizzato per 660mila euro (l’area è porzione di una più ampia particella catastale; la riduzione del terreno da cedere è stata approvata con parere positivo della giunta comunale il 29 ottobre scorso allo scopo di realizzare un parcheggio lungo la via Raffaelli della profondità di circa 6 metri lineari. Il futuro acquirente prima della stipula dell’atto pubblico dovrà realizzare il frazionamento catastale a propria cura e spese). L’amministrazione vende anche il terreno in via Togliatti di 862 metri quadrati valutato 475mila euro: anche in questo caso si tratta della porzione di un’area più grande attualmente utilizzata come viabilità e per la realizzazione futura di un parcheggio pubblico lungo i due lati liberi del terreno (lato Massa e lato mare), della profondità di 3 metri circa. Attualmente all’incrocio in angolo tra la viabilità pubblica e privata è presente una targa commemorativa che dovrà essere conservata e rimanere su proprietà del Comune di Forte dei Marmi.

Il quarto lotto comprende un terreno in via XX Settembre di 1530 metri quadrati per 920mila euro con destinazione ad area verde o giardino. Infine il piano di alienazioni comprende anche l’area da 125 metri quadrati in via Veneto per 175mila euro: la parte che rimarrà di proprietà del Comune attualmente è quasi interamente pavimentata, fatta eccezione per una piccola porzione a verde di circa 9 mentri e l’aggiudicatario dovrà impegnarsi alla realizzazione del completamento della pavimentazione (se richiesta dall’Ente), con lo stesso materiale di quello già presente. Le offerte dovranno pervenire entro le 12 del 15 luglio: ogni concorrente dovrà presentare un’unica domanda anche se intende partecipare all’acquisto di più lotti.

Francesca Navari