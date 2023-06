Beach Padel Tour, domani a Piazza Mazzini gioco libero e sfide amatoriali

Da domani a domenica la spiaggia di piazza Mazzini ospita il Beach Padel Tour con il villaggio itinerante di Tommy Hilfiger che poi partirà per Senigallia passando anche per Jesolo, Riccione e Castiglione della Pescaia. Nella giornata di oggi sono previste sessioni di gioco libere; chiunque si avvicinerà ai campi potrà dunque ingaggiare una sfida. Sono 32 invece le coppie di giocatori amatoriali che venerdì e sabato si sfideranno – in due sessioni, una la mattina dalle 9 alle 13 e poi il pomeriggio dalle 15 alle 19 – fino all’ultimo colpo di racchetta per conquistare la vittoria di tappa. Sabato sera il terzo tempo, con un beach party con dj-set, e poi domenica ancora in campo per la finale. Ma non solo. Nella giornata di domenica giocatori professionisti saranno a disposizione per dispensare consigli, mentre nel pomeriggio imbracceranno la racchetta per un mini torneo con i vincitori della competizione amatoriale.