Battisti inedito. Album con brani meno conosciuti

"Bianchissimo" (Battisti - Panella jazz session) è il nuovo album di Manuel Santini (nella foto) veterinario, ma con la musica nel cuore. Anticipato alla trasmissione di Fiorello Viva Rai 2 dove Santini ha eseguito il brano “Equivoci amici“ per il video box. L’album Bianchissimo è composto da otto brani di Lucio Battisti, un Battisti poco noto al grande pubblico, in coppia con Pasquale Panella. Otto come il numero dei brani di ciascun disco “bianco”, riletti in chiave acustica dove il jazz si impadronisce degli arrangiamenti, delle atmosfere e annienta l’elettronica delle versioni originali. L’intento è incuriosire e far conoscere gemme musicali, in cui Panella come paroliere ha scritto delle opere di grande letteratura italiana. "Nell’epoca devastata dalla canzone “usa e getta” e dai suoni freddi, artificiali e sterili - dice Santini- questo progetto guarda verso un’altra direzione, verso la musica suonata, verso lo spartito e la melodia. Un esperimento, non immediato, di non semplice ascolto. Ogni brano non può essere sorvolato.

E’ l’obiettivo dei musicisti che hanno lavorato al disco: bisogna prendersi del tempo, lasciare ogni traccia partire e finire, salire e scendere, cambiare di tempo e di tonalità come un momento di riflessione. Ogni parola di Panella suggerirà qualcosa, una citazione, un’immagine, e ogni guitto musicale di Battisti ne confermeranno il genio. In una analisi statistica, in una distribuzione normale non mi troverei al centro, dove media, moda e mediana coincidono. Sarei nell’angolo dove si accumulano i numeri fuori dal coro. Per questo ho fatto un disco con brani quasi sconosciuti del repertorio di Battisti".