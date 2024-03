Baristi, resinatori di marmo. Preparatore di taglieri

PREPARAZIONE TAGLIERI

Locale in centro a Camaiore, ricerca personale per la cucina come addetto alla preparazione taglieri e preparazione dei condimenti pizza. Non è richiesta esperienza nella preparazione d’impasti, ma buona volontà e voglia di fare. Anche con prima esperienza, locale aperto tutte le sere a cena (escluso giorno di chiusura da decidere) e servizio di pranzo il sabato e domenica. [email protected]

ADDETTI RESINATURA LASTRE MARMO

Cercasi personale, azienda a Strettoia, Pietrasanta.

Sono alla ricerca di addetti alla resinatura di lastre di marmo e pietra, da inserire nel nostro organico. Valutiamo anche giovani senza esperienza, con la voglia di imparare e crescere professionalmente.

Scrivetemi su fb o contattatemi al numero 3345623508

BARISTA

Bar della Passeggiata cerca barista esperto per la stagione per pomeriggio e 2/3 sere la settimana.

3924799338