Pretende di avere le sigarette senza pagare, barista preso a bottigliate in testa

Viareggio, 31 dicembre 2023 – E’ svenuto all’interno del bar per aver ricevuto una bottigliata in testa da parte di uno straniero che protendeva di avere un pacchetto di sigarette senza pagare. A fare le spese di questa ennesimo episodio di violenza in centro città è un barista di 62 anni in servizio al bar della stazione ferroviaria di Viareggio. L’episodio è successo venerdì sera attorno alle 21,30.

Stando alle prime ricostruzioni, un cliente dall’accento dell’Europa dell’Est, probabilmente rumeno, dell’età apparente fra i 40 e i 45 anni, è entrato nel locale per prendere un caffè. Dopo ha chiesto anche un pacchetto di sigarette sostenendo di averle già pagate. Al rifiuto del barista di volergli dare il pacchetto di sigarette, l’avventore ha afferrato una bottiglia di vino che ha trovato sul bancone del bar e l’ha spaccata con forza sulla testa del barista davanti ad altri allibiti clienti del bar.

A seguito della bottigliata in testa ricevuta, il barista è crollato a terra dietro il bancone, perdendo conoscenza per qualche secondo, mentre l’aggressore è fuggito via, a piedi, dalla parte dei binari. I testimoni hanno prestato le prime cure al barista e hanno chiamato il 118 e le forze dell’ordine. Il barista è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell’ospedale Versilia dove gli hanno medicato le ferite giudicate guaribili in sette giorni. La polizia si è invece messa sulle tracce del fuggitivo. Sono state esaminate le immagini della videosorveglianza. A quanto pare non sarebbe un volto noto alle forze dell’ordine.