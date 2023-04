Barche e rifiuti speciali Rimessaggio abusivo adiacente al Burlamacca

Un’area di rimessaggio per imbarcazioni completamente abusiva. Con opere edili non autorizzate e lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non. E’ stata scoperta lungo il canale Burlamacca dagli uomini della Capitaneria di Porto guidati dal comandante Alessandru Russo. Il Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Capitaneria di Porto di Viareggio, nei giorni scorsi, in occasione di controlli di polizia eseguiti sul territorio di propria competenza, ha infatti constatato la presenza di un’area di rimessaggio di imbarcazioni da diporto non autorizzata, proprio in adiacenza del Canale Burlamacca dove sono state riscontrate diverse violazioni in materia di demanio marittimo e illeciti ambientali riguardanti la normativa sul ciclo dei rifiuti.

In particolare è stata rilevata la realizzazione di opere abusive in cemento armato lungo la sponda del canale, violazioni sulla normativa edilizia ed uso difforme degli specchi acquei. All’interno dell’area, arbitrariamente utilizzata per il rimessaggio delle imbarcazioni, è stato rinvenuto un vasto deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, privi di documenti di tracciabilità. Il responsabile è stato denunciato per le violazioni commesse ed è stato intimato alla corretta rimozione dei rifiuti. Il Comando della Capitaneria di Porto intensificherà la vigilanza su tutto il territorio di giurisdizione, anche in vista dell’avvio della stagione turistica, al fine prevenire e reprimere eventuali attività illecite in danno dell’ambiente marino e costiero o l’uso illegittimo del pubblico demanio marittimo.