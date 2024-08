Il dramma della barca a vela affondata: Bayesian, il gioiello dei mari nato a Viareggio per viaggi di lusso

Viareggio, 19 agosto 2024 – Era il febbraio 2008 quando la barca a vela Bayesian venne costruita a Viareggio dal cantiere navale Perini Navi. Oggi quell’imbarcazione è affondata al largo di Porticello a Palermo mentre trasportava 22 persone, delle quali 16 sono state salvate mentre 6 risultano disperse in mare.

L'imbarcazione era stata ristrutturata nel 2020 (Foto Ansa)

Il Bayesian, battente bandiera del Regno Unito, è una elegante barca a vela lunga 56 metri con stazza lorda di 473 tonnellate. L’imbarcazione, progettata per viaggi di lusso, è stata ristrutturata nel 2020.

Il Bayesian visto dall'alto (Foto Ansa)

Secondo Vessel Finder la barca è arrivata a Porticello dopo una sosta a Milazzo e un passaggio davanti Cefalù. L'area dei ponti è di 436 metri quadrati e le sei cabine occupano un'area di 143 metri quadrati. A bordo dice il costruttore possono essere ospitati il proprietario e 11 ospiti oltre ai 10 membri dell'equipaggio.

Bayesian è costruito con uno scafo e una sovrastruttura in alluminio, con ponti in teak. Alimentato da due motori diesel Mtu a 8 cilindri da 965 CV naviga a 12 nodi e raggiunge una velocità massima di 15 nodi. La barca ha il secondo albero più alto al mondo e il più grande albero in alluminio di 75 metri.