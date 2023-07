"Barboncino smarrito a Forte dei Marmi: i vigili lo salvano"

Un barboncino color champagne fuggito da casa è stato prontamente raccolto e messo in salvo per poi essere restituito al suo legittimo proprietario.

Dopo aver ricevuto varie telefonale al centralino del comando di via Provinciale che segnalavano un cane spaventato per le strade di Vittoria Apuana, gli agenti della polizia municipale di Forte dei Marmi sono intervenuti tempestivamente evitando così il rischio che il barboncino potesse essere investito o peggio provocare un incidente con il coinvolgimento di altri incolpevoli utenti della strada.

Utilizzando un guinzaglio di fortuna hanno fermato il cucciolo impaurito, che purtroppo non aveva alcuna medaglietta di riconoscimento o numero telefonico, per condurlo al comando. Con l’ausilio del personale reperibile del canile comprensoriale di Viareggio è stato letto il microchip ma il proprietario risultava residente in provincia di Prato e non rintracciabile nell’immediato. Si è dovuti dunque ricorrere al ricovero presso la struttura di accoglienza per gli animali vaganti.

A tarda notte il lieto fine, il proprietario, un villeggiante che era uscito a cena fuori con la famiglia, non si era accorto che il proprio cagnolino si era allontanato e non trovandolo al suo rientro a casa, ha chiesto aiuto alla polizia municipale che per la sua gioia lo ha informato di averlo trovato fornendo le indicazioni necessarie per rientrarne in possesso.