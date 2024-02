Bar-ristorante. Domani il debutto

Gli agricoltori sposano il progetto di rinascita e rilancio del bar-ristorante del mercato ortofrutticolo di Camaiore, pronto a riaprire i battenti. La struttura è chiusa da tre anni, e si ripropone al pubblico con una nuova veste, una filosofia rinnovata e un altro nome: si chiamerà "Stajo", a richiamare l’unità di misura dei cereali in vigore prima dell’Unità d’Italia. Lo storico locale che si trova sulla via Italica sarà aperto tutti i giorni dalle 6 alle 21 con servizio a pranzo, aperitivi e cene a tema.

Saranno le imprese agricole della rete Coldiretti e di Campagna Amica a fornire le materie prime e trasformate da Giuseppe Martello, esperto chef che ha lavorato in Germania, Svizzera e Francia e in diverse strutture di lusso in Lombardia, chiamato direttamente da ’Sapori di Campagna’. A lui la sfida di creare e proporre piatti e menu semplici ma al tempo stesso contemporanei, che valorizzino il legame con il territorio insieme alla qualità, la freschezza, l’origine e la loro storia.

Il nuovo bar ristorante sarà inaugurato domani alle 11, alla presenza del sindaco di Camaiore Marcello Pierucci, del presidente di ’Sapori di Campagna’ Cristiano Genovali e dal presidente di Coldiretti Lucca Andrea Elmi. I locali, tramite un bando ad evidenza pubblica, sono stati affidati a ’Sapori di Campagna’ nell’ambito del progetto studiato per valorizzare e far conoscere le tante specialità alimentari locali di origine agricola, che comprende, al fianco di un modernissimo laboratorio di trasformazione nell’area delle Bocchette, il primo portale di e-commerce che promuove i prodotti delle aziende di Lucca e Massa Carrara. Ulteriori informazioni si trovano sul sito ufficiale di ’Sapori di Campagna’.

