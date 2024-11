Bancomat fuori uso ogni due giorni. I cittadini: "È ormai un terno a lotto"

Aver bisogno urgentemente di un servizio non sempre fa rima con disponibilità immediata. Basta chiederlo a quelle centinaia di clienti delle Poste che da diverso tempo si recano al bancomat di piazza della Repubblica (nella foto) affidandosi alla buona sorte. L’inserimento della tessera viene vissuto in apnea e con la speranza che non appaia la scritta "Prelievo fuori servizio", disservizio che si sta ripetendo un po’ troppe volte. Almeno due o tre la settimana, ossia un giorno sì e uno no. "Andare a prelevare alle Poste è diventato ormai un terno a lotto – scrive un gruppo di cittadini – perché ’ogni due per tre’ non è possibile prelevare soldi o fare altre operazioni in quanto lo sportello è guasto. È una bella seccatura, soprattutto quando c’è una certa urgenza e necessità: possibile si debba andare avanti così a singhiozzi?".

Il rimedio, almeno per chi ha la macchina o lo scooter, è quello di recarsi in via Bernini all’Africa se non altrove, come a Vallecchia. Il che, a seconda delle giornate, non è proprio piacevole. Immaginarsi chi non ha mezzi, nemmeno a due ruote, per spostarsi. "Questo problema sta andando avanti da un po’ troppo tempo – concludono i cittadini nella loro missiva piena di delusione – e ci chiediamo cosa aspetti chi di dovere a ripristinare un servizio che per molti di noi, specie i pensionati, è di fondamentale importanza".

Immediata la replica di Posteitaliane. "In merito alle segnalazioni sull’Atm Postamat dell’ufficio postale di Pietrasanta, ci scusiamo con i cittadini per i rallentamenti della funzionalità dello sportello dovuti all’aggiornamento del sistema. Rassicuriamo i cittadini che la funzionalità dell’Atm Postamat sarà sottoposta a costante monitoraggio".