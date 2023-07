Banca credito cooperativo Più risorse per le famiglie Lievitano le borse di studio

Sempre più bravi, sempre più meritevoli di un riconoscimento che quest’anno prevede lo stanziamento di somme aggiuntive rispetto al passato. Le tradizionali borse di studio istituite dalla Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana quest’anno saranno infatti con il segno “più“ vista la decisione del quartier generale di via Mazzini di premiare 442 studenti assegnando loro complessivamente oltre 115mila euro, con un incremento di 25mila euro rispetto all’ultima edizione. Il bando di concorso ha preso ufficialmente il via e come sempre il momento clou sarà rappresentato dalle cerimonia di consegna in calendario a dicembre.

Bando e regolamento sono stati deliberati giovedì dal Cda della banca. "L’obiettivo – spiegano il Cda e la direzione – è puntare su merito e impegno, premiando studentesse e studenti di medie e superiori che hanno dimostrato le proprie capacità durante l’anno scolastico 2022-2023. Con l’aumento di oltre 25mila euro di plafond si evidenzia ancora di più la nostra volontà di stare sul territorio con le famiglie". L’importo totale delle borse di studio sarà, più precisamente, di 115.750 euro, di cui 150 euro da assegnare ai migliori studenti che hanno conseguito la licenza di scuola media, 250 euro ai migliori delle scuole superiori e 500 euro ai migliori con diploma di maturità. Il concorso è aperto ai soci e non soci e i destinatari del premio sono studenti, figli di soci, o soci loro stessi, titolari dei conti a loro dedicati e residenti nelle province di Lucca, Massa-Carrara o La Spezia. Le domande di partecipazione potranno essere presentate nelle filiali fino al 13 ottobre, con il regolamento disponibile sul sito internet www.bvlg.it. "Le studentesse e gli studenti che andremo a premiare – dicono ancora il Cda e la direzione della banca – hanno scelto di puntare sulla cultura e sulla conoscenza. Con queste borse di studio il nostro istituto vuole ringraziarli per l’impegno e le capacità dimostrati. Nel nostro percorso verso la sostenibilità, il sociale è ben presente e siamo orgogliosi di premiare i giovani che si sono distinti negli studi perché saranno la classe dirigente di domani e vogliamo essere al loro fianco nel percorso di crescita". Nei giorni scorsi, infine, la Bvlg ha installato un nuovo pannello a Lido di Camaiore, tra il lungomare e il viale Kennedy.